Anca Alexandrescu: ”Vă certați între voi. Asta va duce la sfârșitul valului suveranist. Și principalul vinovat este George Simion”

Publicat 1 nov. 2026, 23:44 Actualizat 2 nov. 2026, 00:14

Anca Alexandrescu a lansat noi critici la adresa lui George Simion, pe care îl consideră principalul responsabil pentru dezbinarea taberei suveraniste. Realizatoarea a vorbit și despre decizia acestuia de a interice conducerii AUR să mai participe la emisiunea sa.

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