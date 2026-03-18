Screening gratuit pentru depistarea cancerului oral, lansat la Spitalul Județean Suceava

Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava a lansat un program gratuit de screening pentru depistarea precoce a cancerului oral. Programul se desfășoară în cadrul Compartimentului de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială, în colaborare cu Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava.

Medicii urmăresc identificarea rapidă a leziunilor suspecte din cavitatea orală. Consultația include examinarea completă a cavității orale, evaluarea ganglionilor limfatici și analizarea mucoasei cu ajutorul tehnologiei moderne VELscope. Investigația durează câteva minute, nu provoacă durere și nu implică proceduri invazive.

Dispozitivul VELscope folosește o lumină albastră specială pentru a evidenția modificările țesuturilor. Zonele sănătoase apar verzi, iar cele cu probleme apar mai închise, ceea ce ajută medicii să depisteze leziuni care pot trece neobservate la un control obișnuit.

Programul se adresează persoanelor cu risc crescut, dar și celor care vor un control preventiv. Persoanele cu risc crescut sunt:

• fumătorii sau foștii fumători

• persoanele care consumă alcool frecvent

• persoanele cu igienă orală deficitară

• pacienții cu leziuni orale care nu se vindecă

• persoanele de peste 40 de ani

• cei care observă modificări la nivelul cavității orale

Consultațiile au loc în ambulatoriul spitalului, la cabinetul de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială. Pacienții se pot programa online, telefonic sau se pot prezenta direct în fiecare joi, între orele 08:00 și 12:00.

Medicii subliniază că depistarea precoce crește șansele de tratament eficient și poate reduce intervențiile complicate.