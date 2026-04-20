UPU Suceava intră în renovare timp de 30 de zile

Spitalul Clinic Județean de Urgență Suceava anunță renovarea UPU (Unitatea de Primiri Urgențe). Lucrările durează aproximativ 30 de zile și vizează modernizarea spațiilor și a fluxurilor medicale.

Unitatea de Primiri Urgențe rămâne funcțională pe toată perioada. În primele 10 zile, lucrările vor genera zgomot ridicat. Conducerea spitalului cere înțelegere pacienților și personalului.

Intervențiile urmăresc organizarea mai eficientă a circuitelor, creșterea siguranței și adaptarea la standarde actuale din sistemul medical. Spitalul vrea să reducă timpii de așteptare și să îmbunătățească condițiile de tratament.

Pentru a evita aglomerația, spitalul le cere oamenilor să meargă la UPU doar în cazuri grave: accidente, dureri intense, dificultăți respiratorii severe, pierderea conștienței.

Pentru probleme care nu pun viața în pericol, pacienții pot apela la medicul de familie, centrele de permanență sau cabinetele din ambulatoriu. Această măsură ajută personalul medical să intervină rapid acolo unde este nevoie urgență.

Managerul Larisa Blanari spune că echipa va finaliza lucrările cât mai repede, pentru a oferi servicii la standarde moderne.