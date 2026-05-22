Arafat, despre moartea copilului din Bacău: „Ar fi putut fi salvat dacă cei din jur știau ce să facă”

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), Raed Arafat, a declarat vineri că tragedia de la școala din Bacău, unde un elev de clasa a VIII-a și-a pierdut viața în timpul pauzei, ar fi putut fi evitată printr-o intervenție promptă a celor prezenți la fața locului.

„Dacă cei din jur știau foarte bine ce să facă, moartea copilului ar fi putut fi evitată”, a afirmat Arafat la un post TV, precizând că manevrele de prim ajutor, în special manevra Heimlich și resuscitarea cardiopulmonară, ar fi putut face diferența în cazul în care copilul s-ar fi înecat.

De ce prima ambulanță nu avea medic

Arafat a explicat că unul dintre cei doi medici de gardă ai ambulanței din Bacău efectua un transfer de pacient la Iași în momentul incidentului. În ceea ce privește absența mașinii SMURD, acesta a precizat că în ziua respectivă la UPU existau doar medici rezidenți, iar vehiculul SMURD este deservit de unul dintre medici doar atunci când unitatea dispune de cel puțin trei cadre medicale.

„A mai fost al doilea medic în județ de gardă, numai că el a plecat la Iași cu un transfer al unui pacient. Ambulanța Bacău avea doi medici. SMURD nu avea mașina de serviciu în ziua respectivă, pentru că la UPU nu erau decât medici. Când au 3 medici, atunci unul din ei deservește mașina SMURD”, a declarat Arafat.

Referitor la posibilitatea trimiterii unui elicopter, șeful DSU a menționat că erau disponibile două aeronave, una la Iași și una la Galați, însă stația dispunea de un medic care putea interveni. El a adăugat că urmează ca reprezentanții instituției să ofere explicații suplimentare.

Echipamentele, prezente la fața locului

Arafat a subliniat că un medic de familie din zonă a fost chemat și că acesta știa să aplice manevrele de resuscitare. „Ambulanța avea echipamentele necesare, iar a doua ambulanță avea și mai multe, inclusiv un medic care putea să le folosească”, a concluzionat oficialul DSU.

Declarațiile vin după ce, joi, un elev din clasa a VIII-a a decedat la școală după ce i s-a făcut rău în timpul pauzei. Instituțiile statului s-au sesizat din oficiu, iar o echipă de control a fost trimisă în județul Bacău pentru a verifica modul în care a fost gestionată intervenția medicală.