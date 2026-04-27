Mai multe programări online la Cardiologie, la Spitalul Județean Suceava

Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava anunță creșterea numărului de locuri pentru programările online în Ambulatoriul de Cardiologie, începând cu luna mai 2026. Măsura vizează acces mai rapid la consultații și reducerea timpului de așteptare.

Numărul locurilor disponibile online crește cu 50%. În intervalul 08:00–12:00 vor exista zilnic 9 locuri pentru programări. Asta înseamnă aproximativ 198 de consultații pe lună pentru pacienții din afara spitalului.

Activitatea Ambulatoriului de Cardiologie nu se limitează la aceste programări. Medicii acordă consultații și pentru mai multe categorii de pacienți. Printre aceștia se află pacienții aflați în evidența secției, cei externați care revin la control, persoanele care au nevoie de evaluări periodice și pacienții cu stimulator cardiac. De asemenea, medicii gestionează cazuri care necesită bilete de trimitere, ajustarea tratamentului sau eliberarea documentelor medicale.

Decizia vine în contextul unui număr tot mai mare de pacienți care solicită consultații cardiologice. Bolile cardiovasculare rămân printre cele mai frecvente probleme de sănătate și necesită evaluare rapidă și monitorizare constantă.

Medicii din ambulatoriu sunt aceiași specialiști care tratează pacienți internați, intervin în cazuri critice, efectuează gărzi și realizează proceduri complexe, inclusiv implanturi de stimulatoare cardiace. Ei asigură și monitorizarea după intervenții și oferă consulturi pentru alte secții.

Conducerea spitalului subliniază că timpul medicilor trebuie împărțit echilibrat între toate aceste activități. Prin suplimentarea programărilor online, unitatea medicală încearcă să răspundă mai bine nevoilor pacienților.

Programările online se deschid în ultimele 5 zile lucrătoare ale fiecărei luni.