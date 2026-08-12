Institutul Naţional de Sănătate Publică anunţă că funcţionează cu un număr diminuat de personal şi cu un program de lucru redus

Reprezentanţii Institutului Naţional de Sănătate Publică (INSP) au anunţat, miercuri, că funcţionează cu un program de lucru redus şi cu un număr diminuat de personal, în urma reducerii bugetului pentru acest an.
”Ca urmare a reducerii bugetului cheltuielilor de personal pentru anul 2026, INSP - Institutul Naţional de Sănătate Publică funcţionează cu un număr diminuat de personal şi cu un program de lucru redus”, au transmis, miercuri, reprezentanţii Institutului Naţional de Sănătate Publică.
Ei au precizat că această măsură se aplică unei instituţii care asigură şi coordonează permanent, la nivel naţional, din punct de vedere methodologic, activităţi estenţiale de sănătate publică precum: supravegherea bolilor transmisibile şi netransmisibile, statistica sanitară naţională, răspunsul în alertă epidemiologică, supravegherea sănătăţii populaţiei în relaţie cu factorii de mediu, activitatea de dezvoltare şi aplicare a metodelor şi determinărilor de laborator, inclusiv prin laboratorul naţional de referinţă în domeniul calităţii apei potabile şi materialelor în contact cu alimentul, creşterea capacităţii profesionale a specialiştilor din domeniul sănătăţii publice şi medicinei preventive, precum şi îndeplinirea obligaţiilor de raportare către organisme naţionale, europene şi internaţionale — activităţi care nu pot fi suspendate sau amânate.
INSP menţionează că, din cauza diminuării personalului, răspunsurile la solicitările adresate instituţiei vor fi comunicate într-un interval de timp mai mare decât cel obişnuit, în funcţie de complexitatea solicitării şi de disponibilitatea structurii responsabile şi că vor fi prioritizate situaţiile cu impact direct asupra sănătăţii publice şi asupra siguranţei populaţiei.
Reprezentanţii Institutului Naţional de Sănătate Publică au precizat că vor continua să răspundă fiecărei solicitări legitime, să pună la dispoziţie datele publice pe care le deţin şi să sprijine jurnaliştii, cercetătorii, autorităţile locale şi cetăţenii care au nevoie de informaţii de sănătate publică validate.
”Solicitările care privesc riscuri iminente pentru sănătatea populaţiei sunt tratate cu prioritate absolută, indiferent de constrângerile administrative”, au mai afirmat reprezentanţii INSP.