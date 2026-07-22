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Zelenski a discutat cu oamenii lui Trump. Ce pregătesc pentru „revitalizarea diplomației”

Volodimir Zelenskli. Foto: Profimedia

Volodimir Zelenskli. Foto: Profimedia

Realitatea de Suceava
Scris de Realitatea de Suceava Publicat: 22 iul. 2026, 23:08

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat miercuri că a discutat cu trimișii americani Steve Witkoff și Jared Kushner pentru a ''revitaliza diplomația'' și a găsi o cale de ieșire din războiul cu Rusia, într-un moment în care negocierile stagnează, relatează AFP și Reuters.

''A fost o discuție productivă și importantă despre cum să revitalizăm diplomația și să avansăm spre pace. Pacea este necesară - o pace demnă -, iar Ucraina este pregătită pentru ea de mult timp'', a declarat Zelenski pe rețeaua X.



La rândul său, președintele rus Vladimir Putin a declarat la sfârșitul lunii iunie că așteaptă sosirea negociatorilor americani pentru a relua discuțiile, la mai bine de patru ani de la începerea războiului.

Eforturile de mediere ale SUA între Kiev și Moscova au stagnat de la începutul războiului din Orientul Mijlociu, la sfârșitul lunii februarie, atenția Washingtonului fiind concentrată asupra Iranului. Negocierile sunt blocate, în special, din cauza problemei teritoriilor din Ucraina revendicate de Rusia. Moscova cere retragerea completă a armatei ucrainene din regiunea Donbas, din estul țării - o solicitare pe care Kievul o respinge.

Discuțiile de miercuri vin după ce în ajun Volodimir Zelenski l-a înlocuit pe comandantul armatei ucrainene, Oleksandr Sîrski, aflat în centrul unui conflict cu fostul ministru al apărării, Mihailo Fedorov, privind modul de desfășurare a războiului.

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