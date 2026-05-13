Mark Rutte la București: „Europa a auzit mesajul SUA”. Aliații trec la un buget de 5% din PIB pentru Apărare

Publicat 13 mai 2026, 18:35 Actualizat 13 mai 2026, 18:48 Sursă realitatea.net

Prezent la Summitul B9 de la București, Secretarul General al NATO, Mark Rutte, a transmis un mesaj ferm de unitate și determinare, subliniind transformările profunde prin care trece Alianța Nord-Atlantică în contextul agresiunii ruse în Ucraina. Rutte a evidențiat rolul crucial al Flancului Estic și a anunțat o creștere istorică a angajamentelor financiare pentru statele membre.

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