Călin Georgescu, anunțul momentului: "Pe 1 Decembrie voi fi la Alba Iulia, alături de români". Mesaj devastator despre alegerile anulate: ce știe Nicușor Dan

Liderul suveranist a anunțat că va fi prezent la Alba Iulia, la manifestațiile de 1 Decembrie
Călin Georgescu s-a prezentat, marți, la sediul Poliției Buftea pentru a semna controlul judiciar. La ieșirea din sediul poliției, liderul suveranist a anunțat că va fi prezent la Alba Iulia, la manifestațiile de 1 Decembrie.
Mesajul vine la un an după ce a scris istorie cu victoria sa din primul tur al alegerilor prezidențiale din 2024.
Călin Georgescu: "Rugăciunea neîncetată e o mare putere. Pe de altă parte, fiind foarte aproape Ziua Națională, 1 decembrie, la care ne rugăm să fie așa cum și-a dorit Eminescu, stat de cultură la gurile Dunării, confirm că voi fi prezent la Alba Iulia pe 1 decembrie, alături de poporul român, la ora 9.00, la Obeliscul Horia, Cloșca și Crișan", a anunțat Georgescu.
Despre anularea alegerilor și Nicușor Dan: "Băiatul ăsta bătea cadența suspect de militară a unui narativ preluat de sistem"
"Am văzut și eu cum ați văzut și dvs că Nicușor Dan spune în toată Europa și pe unde i se dă un microfon că are unele bănuieli despre mine. Eu am despre el doar certitudini. Și certitudini are doar poporul român față de el și are chiar și sistemul. Numai certitudini are despre el. Și am văzut și eu, da, în noaptea de 24 noiembrie 2024 Nicușor Dan a ieșit la un post de televiziune pe vremea când era doar primar general - fără să fie candidat la funcția de președinte - și a cerut instituțiilor, serviciilor secrete care, de altfel, erau pozitive la desfășurarea alegerilor, așa cum știți toți, să fiu anchetat. Asta dovedește foarte clar că băiatul ăsta bătea cadența suspect de militară a unui narativ preluat ulterior de sistem, inclusiv de Justiție.
Și eu vă spun așa: el (Nicușor Dan - n.r.) nu are curaj să desecretizeze stenogramele CSAT, ca și ședința informală a CCR-ului, pentru că ar pleca a doua zi. În plus nu va spune nimic despre sponsorizările de milioane de euro în campania electorală a lui. În schimb cere legitimitate și transparență", a afirmat Georgescu.
Apel ferm către instituțiile publice: Să DESCERETIZEZE stenogramele CSAT și CCR din preziua alegerilor
"Eu însă am un mesaj luând lucrurile foarte serios. Mesajul meu este așa: cer instituțiilor publice astăzi, de sfânta mare muceniță Ecaterina, cer instituțiilor publice să desecretizeze stenogramele CSAT-ului și ședinței informale a CCR-ului din preziua alegerilor. Vă rog să se menționeze această zi și această oră. E foarte important pentru ce va urma. Și le pot cere acest lucru și în limba franceză pentru că am înțeles că sunt mai rapizi și mai eficienți la limba franceză".
Mai multe persoane au venit, marți dimineață, pentru a-și arăta susținerea față de Călin Georgescu. Ca de fiecare dată, susținătorii liderului suveranist au venit încă de la primele ore, nu doar din Capitală, ci din toate colțurile țării, dar și din Diaspora.
"Călin Georgescu este președinte", "Călin, nevinovat", au scandat oamenii care au venit să îl întâmpine pe liderul suvernaist.
S-au montat garduri de protecție atât la intrarea în secția de poliție din Buftea cât și pe trotuar, pentru a delimita zona, iar mai multe forțe de ordine au fost mobilizate la fața locului.
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În urmă cu un an, Călin Georgescu a intrat în turul 2 al bătăliei pentru Cotroceni cu un scor de aproape 24 la sută din voturi, urmat de Elena Lasconi.
Era pentru prima dată din 89 când PSD nu avea candidat în turul 2 de scrutin, iar PNL a înregistrat un scor rușinos la alegerile prezidențiale.
De atunci, Călin Georgescu trăiește momente tensionate, fiind târât prin instanțele de judecată în diverse dosare penale în care nu se găsesc probe.
De altfel, pentru victoria sa răsunătoare, Călin Georgescu este acuzat de tentativă la lovitură de stat, iar astăzi are un mesaj fără precedent pentru românii care îl susțin.