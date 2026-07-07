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Politica· 2 min citire
Summitul NATO de la Ankara. Trump ajunge în Turcia cu presiuni majore pentru „NATO 3.0”. Ce agendă are Nicușor Dan - LIVE
Summitul NATO de la Ankara
Publicat7 iul. 2026, 09:42
Actualizat7 iul. 2026, 09:46
SursăRealitatea.Net
Liderii NATO au început să sosească la Ankara, unde are loc summitul considerat decisiv pentru viitorul Alianței. Evenimentul se desfășoară la complexul prezidențial Beştepe, sub cele mai stricte măsuri de securitate impuse în capitala Turciei.
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