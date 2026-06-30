Răsturnare de situație în Parlament: OUG 38 privind sistemul SAFE a picat în plen

PNL și USR s-au abținut în masă.
Plenul Parlamentului a respins astăzi, 30 iunie 2026, Ordonanța de Urgență a Guvernului (OUG) nr. 38, actul normativ care vizează implementarea și funcționarea controversatului sistem SAFE.
Deși inițiativa se afla într-un punct decisiv, votul a oferit o surpriză majoră pe scena politică, după ce inclusiv partidele din opoziție și o parte a coaliției au refuzat să susțină forma actuală a textului legii.
Proiectul de lege a strâns doar 110 voturi „pentru” și 16 „împotrivă”. Elementul decisiv l-a reprezentat însă numărul uriaș de abțineri—107 la număr—în timp ce 59 de parlamentari au ales să nu își exprime opțiunea. Din cauza neîntrunirii numărului necesar de voturi favorabile, documentul se întoarce de urgență la comisiile de specialitate pentru reexaminare.
PNL și USR au blocat votul prin abținere
Marea surpriză a ședinței de plen a fost poziționarea liberalilor. Deși proiectul avea o miză guvernamentală, parlamentarii PNL s-au abținut în bloc la vot, lăsând inițiativa fără majoritatea de care avea nevoie pentru a fi adoptată.
Aceleiași strategii s-au raliat și reprezentanții USR. Aceștia din urmă au decis să voteze tot „abținere” în semn de protest față de modificările de ultim moment operate asupra textului legii în comisiile parlamentare, modificări care au alterat arhitectura inițială a ordonanței.
Scandal pe modificările din comisii: Miza articolelor eliminate
Tensiunile politice din jurul OUG 38 au escaladat după ce textul a trecut prin comisiile de specialitate, unde au fost eliminate mai multe articole-cheie. Reprezentanții PSD au acuzat anterior că respectivele paragrafe ar fi fost „introduse în plus” și fără fundament, cerând imperativ curățarea proiectului.
De cealaltă parte, atât PNL, cât și USR susțin importanța formei inițiale a ordonanței. Blocajul actual din plen a fost generat tocmai de dorința celor două formațiuni politice de a păstra în vigoare articolele eliminate de social-democrați, considerate esențiale pentru buna funcționare și transparența sistemului SAFE. În urma acestui vot de respingere, comisiile parlamentare vor trebui să reia dezbaterile și să găsească o formulă de compromis între partide.