Un influencer din Timiș, reținut după un live urmărit de peste 22.000 de oameni. Ce provocări făcea pe TikTok

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 7 aug. 2026, 17:44

Un influencer din județul Timiș a fost reținut de polițiști după ce ar fi organizat, în timpul unei transmisiuni live pe TikTok, mai multe provocări cu tentă sexuală. Alături de acesta a fost reținut încă un bărbat, în timp ce o a treia persoană este căutată de autorități.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre tik tokinfluencer