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Actualitate· 2 min citire
Bogdan Velcescu (deputat AUR): „Căsătoria nu este un contract cu termen de expirare. Este temelia familiei”
Bogdan Velcescu
„Propunerea discutată prin presă zilele acestea privind introducerea unei „căsătorii pe durată determinată” arată cât de departe a ajuns această tendință de a relativiza lucruri esențiale pentru societate. Nu este vorba despre o simplă idee teoretică, ci despre o direcție care transformă căsătoria într-un aranjament provizoriu, golit de sens.
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