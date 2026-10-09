Economie· 1 min citire

INS: România rămâne în recesiune tehnică, PIB-ul a scăzut cu aproape 2% în T1 2026

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

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Scris deIonut Dumitrescu
Publicat9 oct. 2026, 10:27
SursăAntena 3 CNN

România se află în recesiune tehnică, PIB-ul având o scădere de aproape două procente în primul trimestru din 2026, conform datelor INS.

Institutul Național de Statistică a publicat datele care confirmă că economia României se contractează pentru al treilea trimestru consecutiv. Scăderea PIB-ului în primul trimestru din 2026, după cele din ultimele două luni ale anului 2025, plasează țara într-o recesiune tehnică.

Economistul Christian Năsulea a explicat la Antena 3 CNN implicațiile acestor cifre pentru populație. Potrivit profesorului în economie, sectorul muncii este direct afectat de contextul economic actual.

Sunt mai puține locuri de muncă, sunt mai puține oportunități în așa fel încât oamenii să poată să își găsească o soluție ca să câștige mai bine într-o perioadă în care inflația este la cote foarte mari.

— a spus Christian Năsulea, profesor în economie Christian Năsulea

Recesiunea tehnică se definește exclusiv prin evoluția produsului intern brut. Spre deosebire de o recesiune economică larg definită, indicatorul tehnic nu ia în calcul venitul personal al populației, ocuparea forței de muncă, producția industrială sau volumul vânzărilor angro și cu amănuntul.

Un trimestru reprezintă o perioadă de trei luni din calendarul financiar. Dacă PIB-ul înregistrează o scădere în două trimestre consecutive, economia este considerată a fi intrat în recesiune tehnică, termen care este cel mai frecvent utilizat în analiza macroeconomică.

România a traversat anterior perioade de recesiune tehnică în 2012, 2015, 2020 și 2024. În perioada 2008-2010, economia a cunoscut o recesiune profundă, cu efecte majore asupra locurilor de muncă și nivelului de trai.

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