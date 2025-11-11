Politica· 1 min citire

Avocatul lui Călin Georgescu: "Dosarul nu se susține. Singura variantă este returnarea către procurori"

Avocatul lui Călin Georgescu: "Dosarul nu se susține. Singura variantă este returnarea către procurori"

Avocatul lui Călin Georgescu: "Dosarul nu se susține. Singura variantă este returnarea către procurori"

Realitatea de Suceava
Scris de Realitatea de Suceava Publicat: 11 nov. 2025, 10:41

"Ca să avem o Justiție puternică, ea trebuie sprijinită, nu demonizată"

Dosarul lui Călin Georgescu nu se susține, iar singura variantă posibilă este returnarea către procurori. Aceasta este declarația făcută de avocatul acestuia după prima ședință de judecată.

"Am expus o serie întreagă de motive care în mod normal nu pot duce decât la o singură soluție legală și temeinică, și anume restituirea cauzei la Parchet. Acum vom vedea. Cert e că noi avem încredere în Justiție. Un lucru, însă, trebuie să fie foarte clar: ca să avem o Justiție puternică, ea trebuie sprijinită, nu demonizată", a declarat avocatul lui Călin Georgescu.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

calin georgescuprocesaurcub

Urmărește știrile Realitatea de Suceava și pe Google News

Mai multe știri din Politica

Mai Multe