AUR vine cu soluții pentru oprirea executărilor silite abuzive asupra românilor

AUR a depus astăzi în Parlament o inițiativă legislativă pentru protejarea românilor în fața executărilor silite abuzive sau intempestive, un fenomen care a afectat în ultimii ani mii de familii. Scopul propunerii legislative este clar: eliminarea unei lacune majore din legislația românească, care, în forma actuală, nu oferă o protecție reală românilor în fața unor măsuri extreme, precum executarea silită și evacuarea din locuință.

„Astăzi, sistemul juridic permite declanșarea executării silite fără o analiză prealabilă a unor aspecte fundamentale: proporționalitatea măsurii, caracterul excepțional al evacuării sau existența unor alternative mai puțin intruzive.

Această lipsă de reglementare a dus la numeroase situații dramatice, în care familii întregi au fost evacuate din locuințe, în mod prematur sau abuziv, fără ca statul să ofere un mecanism real de protecție.

Prin acest proiect de lege, AUR propune un echilibru între dreptul creditorului de a-și recupera creanța și dreptul fundamental al cetățeanului la locuință, stabilitate și viață de familie.

Legea introduce obligații clare pentru creditori, precum analizarea situației debitorului înainte de a începe executarea sau să propună soluții alternative, precum reeșalonarea sau refinanțarea.

De asemenea, proiectul aduce elemente esențiale de protecție. Conform proiectului de lege, acestea sunt: definirea și sancționarea executărilor abuzive și intempestive; protejarea locuinței familiei, inclusiv prin acordarea unui termen de până la un an pentru identificarea unei alternative locative; obligarea instanțelor să verifice din oficiu clauzele abuzive și comportamentul creditorilor; implicarea serviciilor sociale în cazurile care afectează familii cu minori; stabilirea unui termen minim de 30 de zile înainte de evacuare.

Această lege nu este împotriva creditorilor, ci împotriva abuzurilor.

AUR consideră că locuința unei familii nu poate fi tratată ca un simplu activ executabil. Este un drept fundamental, recunoscut la nivel european, care trebuie protejat.

Prin această inițiativă, respectăm principiile consacrate în Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene și în Convenția Europeană a Drepturilor Omului, punând pe primul loc demnitatea și siguranța românilor.

România trebuie să fie un stat care își protejează cetățenii, nu unul care permite abuzuri în numele unor proceduri formale”, a declarat liderul deputaților AUR, Mihai Enache.

