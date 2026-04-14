Expert în energie: Scumpirea carburanților este doar „un aperitiv” față de ce ar putea urma dacă nu reducem dependența față de resurse fosile

Un expert francez în energie avertizează că, în contextul actualei crize petroliere, revenirea la alte forme de combustibili fosili, în locul accelerării decarbonării, ar împinge economia globală în direcția greșită. Potrivit acestuia, scumpirile de acum vor părea minore în comparație cu efectele viitoare dacă guvernele nu înțeleg avantajele reducerii dependenței de resurse fosile.

Grupul de reflecție The Shift Project a publicat primul capitol al Planului robust pentru economia franceză, un document dedicat condițiilor necesare pentru finalizarea procesului de decarbonare într-un context economic incert. Analiza, realizată pe parcursul unui an, urmărește readucerea temelor energiei și climei în centrul campaniei prezidențiale franceze din 2027.

Jancovici: Criza actuală arată urgența renunțării la combustibilii fosili

Într-un amplu interviu acordat publicației Le Monde , inginerul Jean-Marc Jancovici, președintele The Shift Project, afirmă că actuala criză energetică reprezintă o oportunitate de a sublinia necesitatea tranziției rapide către alternative nefosile.

Jancovici explică diferența dintre reziliență și robustețe: reziliența înseamnă capacitatea de a-ți reveni după o lovitură, în timp ce robustețea înseamnă să nu simți lovitura. În prezent, „lovitura” este disponibilitatea tot mai redusă a produselor petroliere, iar soluția pe termen lung este întărirea robusteții economiei, fără a neglija reziliența.

„Scumpirea carburanților este doar începutul”

„Dacă decarbonarea continuă să fie subevaluată și nu gestionată, nivelul de dezorganizare al societății va fi major, la fel și impactul social. Oamenii nu își dau seama. Creșterea prețurilor la pompă este doar un aperitiv în comparație cu ceea ce ar putea urma”, avertizează Jancovici.

Expertul susține că o societate care are nevoie de mai puține produse petroliere devine automat mai robustă. „Știam că planul nostru nu va fi niciodată pus în aplicare pe timp de liniște. Este ca un plan de evacuare în caz de incendiu: trebuie pregătit înainte, pentru a fi util când situația se agravează”, explică el.

Facilitățile fiscale pentru carburanți, o soluție perdantă

Jancovici consideră că direcția adoptată de multe guverne – facilități fiscale și subvenții pentru a diminua efectele crizei – riscă să conducă, pe termen mediu și lung, în direcția greșită. Pericolul este ca autoritățile să ignore cauza reală a crizei: dependența masivă de combustibili fosili.

Impactul războiului din Orientul Mijlociu asupra tranziției energetice

Expertul a mai apreciat că președintele Donald Trump, deși este un contestatar fervent al decarbonării și al renunțării la combustibilii fosili, prin atacarea Iranului a făcut „un mare serviciu tranziției energetice”, accelerând demersurile în această direcție.

De aproape două decenii, Europa se confruntă cu o scădere forțată a aprovizionării cu petrol și gaze; singura regiune a lumii unde producția de petrol crește în prezent este America de Nord.