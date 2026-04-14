Avertisment dur de la FMI. Cum poate conflictul dintre Iran și axa SUA-Israel să prăbușească economia globală

Sursă: realitatea.net

Economia mondială se află într-un moment critic, avertizează Fondul Monetar Internațional (FMI). În contextul escaladării conflictului dintre SUA-Israel și Iran, cel mai recent raport al instituției indică un risc iminent de recesiune globală. În scenariul pesimist, explozia prețurilor la petrol, gaze și alimente ar putea prăbuși creșterea economică sub pragul de 2% în 2026, generând o criză de proporții la nivel global.

Spectrul recesiunii globale: Avertismentul sever al FMI

Economia mondială se află într-un punct de inflexiune periculos, pe fondul prelungirii conflictului dintre axa SUA-Israel și Iran. Fondul Monetar Internațional avertizează că, în cel mai pesimist scenariu, creșterea economică globală ar putea coborî sub pragul critic de 2% în anul 2026. O astfel de încetinire ar marca o apropiere riscantă de o recesiune globală, fenomen întâlnit doar de patru ori în ultimele patru decenii, cel mai recent episod fiind declanșat de pandemia de Covid-19.

Tensiunile din Orientul Mijlociu, reizbucnite cu intensitate la finalul lunii februarie 2026, au destabilizat deja piețele energetice. Blocarea rutei maritime esențiale prin Strâmtoarea Ormuz și eșecul negocierilor de pace dintre Washington și Teheran au generat unde de șoc care amenință să mențină prețurile petrolului, gazelor și alimentelor la niveluri ridicate pentru o perioadă îndelungată.

Scenariul petrolului la 125 de dolari și presiunea inflaționistă

Analiștii FMI iau în calcul ipoteza în care prețul mediu al petrolului ar putea atinge 110 dolari pe baril în acest an, urcând până la 125 de dolari în 2027. Această evoluție ar alimenta o inflație globală de aproximativ 6% anul viitor, forțând băncile centrale să mențină sau chiar să majoreze dobânzile, limitând astfel consumul și investițiile. Economistul-șef al FMI, Pierre-Olivier Gourinchas, subliniază că, deși o creștere de 2% poate părea pozitivă pe hârtie, populația o va resimți ca pe o recesiune veritabilă, marcată de un șomaj ridicat și de o insecuritate alimentară acută în regiunile vulnerabile.

Deși cotațiile barilului au cunoscut o ușoară relaxare după vârful de 120 de dolari, stabilizându-se recent în jurul valorii de 98 de dolari, riscul de recesiune rămâne ridicat dacă aceste condiții de instabilitate persistă. Într-o notă mai optimistă, o încetare rapidă a ostilităților în săptămânile următoare ar putea permite o redresare a creșterii globale către 3,1% până la finalul anului.

Impactul asupra marilor puteri și exportatorilor din Golf

Efectele crizei energetice sunt resimțite diferit la nivel global. Printre economiile dezvoltate, Regatul Unit pare să fie cel mai expus, prognoza sa de creștere fiind redusă semnificativ. În Orientul Mijlociu, situația este critică pentru statele direct implicate sau afectate de proximitatea conflictului. Iranul s-ar putea confrunta cu o contracție economică de peste 6%, în timp ce Qatarul resimte efectele atacurilor asupra infrastructurii sale vitale. Lovirea rafinăriei Ras Laffan, cel mai mare complex de gaze naturale lichefiate din lume, a dus la estimări de scădere economică de aproape 9% pentru acest stat.

Irakul și Arabia Saudită încearcă să gestioneze blocajele, cea din urmă beneficiind de rute alternative de transport, precum conducta est-vest, care îi permite să exporte volume masive de petrol evitând Strâmtoarea Ormuz. Totuși, chiar și pentru acești giganți energetici, anul 2026 se anunță a fi unul de încetinire marcată.

Paradoxul rus și flexibilitatea sancțiunilor americane

Într-un context marcat de crize, economia Rusiei pare să beneficieze de pe urma scumpirii hidrocarburilor, înregistrând prognoze de creștere revizuite în sens pozitiv, în ciuda sancțiunilor internaționale menținute de peste patru ani. Evoluția pieței a forțat măsuri pragmatice și la Washington. Pe fondul prețurilor record de la pompe, administrația condusă de Donald Trump a eliminat recent restricțiile asupra exporturilor de petrol rusesc și a suspendat temporar sancțiunile pentru o cantitate considerabilă de petrol iranian. Aceste decizii subliniază presiunea imensă exercitată de costurile energiei asupra stabilității politice și economice globale, într-un moment în care reziliența fiecărei țări depinde de capacitatea de a găsi rute comerciale alternative.