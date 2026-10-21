Zeci de copii s-au simțit rău în excursie, în Maramureș. Patru adolescenți au ajuns la spital

Un grup de elevi din județul Suceava, aflați într-o excursie în localitatea Ocna Șugatag, din județul Maramureș, a avut nevoie de ajutor medical miercuri, 21 octombrie, după ce mai mulți copii au acuzat greață și vărsături.
Patru adolescenți, cu vârste între 15 și 16 ani, au fost transportați la spital pentru investigații și îngrijiri suplimentare. Grupul era format din 57 de copii și trei adulți.
Toate cele 60 de persoane au fost evaluate de echipajele medicale, iar 11 au primit îngrijiri la fața locului. Cauza apariției simptomelor nu a fost stabilită până în prezent.
Intervenție de amploare la Ocna Șugatag
Inspectoratul pentru Situații de Urgență Maramureș a mobilizat mai multe echipaje pentru acordarea primului ajutor și evaluarea persoanelor din grup.
La intervenție au participat o autospecială pentru transportul persoanelor și al victimelor multiple, un echipaj de terapie intensivă mobilă, cinci echipaje SMURD de prim ajutor și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Maramureș.
Inițial, opt copii prezentau simptome digestive, în special greață și vărsături. După evaluarea medicală, patru adolescenți au fost transportați la spital.
Copiii vizitaseră o stână înainte să li se facă rău
Elevii ajunseseră la pensiunea din Ocna Șugatag pe 19 octombrie, în cadrul activităților școlare organizate în programul „Săptămâna Verde”.
Cu o zi înainte de apariția simptomelor, grupul vizitase o stână din zonă, unde copiii au fost serviți cu balmoș. Potrivit informațiilor preliminare, elevii au luat și mesele incluse în cazarea de la pensiune.
Reprezentanta pensiunii a declarat că angajații au consumat aceleași preparate fără să prezinte simptome.
„Dimineață unei fete i s-a făcut rău. Pe urmă au mai urmat încă doi sau trei copii. Deci au avut micul dejun și cina inclusă și au mâncat la noi. Mâncăm și noi, restul angajaților, nimeni n-a pățit nimic”, a declarat Romina Munteanu, reprezentanta pensiunii.
Deocamdată, nu există o concluzie oficială care să stabilească dacă starea de rău a copiilor a fost provocată de alimentele consumate la stână sau la pensiune.
Autoritățile verifică posibila sursă a îmbolnăvirilor
Direcția Sanitar-Veterinară a prelevat probe din alimentele consumate de copii pentru a identifica o posibilă sursă a problemelor medicale. De asemenea, autoritățile sanitare urmează să investigheze circumstanțele în care au apărut simptomele.
O posibilă toxiinfecție alimentară este luată în calcul, însă cauza nu a fost confirmată. Rezultatele verificărilor vor trebui să stabilească dacă există o legătură între alimentele consumate și starea de rău a elevilor.
Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile nu au comunicat deocamdată concluzii definitive.