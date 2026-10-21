Zeci de copii s-au simțit rău în excursie, în Maramureș. Patru adolescenți au ajuns la spital

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 21 oct. 2026, 18:08

Un grup de elevi din județul Suceava, aflați într-o excursie în localitatea Ocna Șugatag, din județul Maramureș, a avut nevoie de ajutor medical miercuri, 21 octombrie, după ce mai mulți copii au acuzat greață și vărsături.

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