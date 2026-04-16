Ultima ședință a Guvernului Bolojan înainte de decizia PSD a început. Agenda este încărcată cu proiecte de acte normative

Guvernul României s-a reunit joi, într-o ședință care ar putea fi ultima în această formulă, deoarece PSD ia în calcul ruperea coaliției. Potrivit unor surse Realitatea PLUS, miniștrii PSD își vor da demisia joia viitoare, dacă premierul Ilie Bolojan refuză să își depună mandatul.

UPDATE- Ședința de Guvern a început, iar pe ordinea de zi de află mai multe proiecte de acte normative

De asemenea, pe agendă se află și ale OUG precum:

1. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru completarea art. XXII din Legea nr. 141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare

2. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru aprobarea unor măsuri în vederea asigurării îndeplinirii misiunilor specifice ce revin Serviciului de Protecție și Pază

3. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autorității pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbție cu Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participațiilor Statului

4. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea Ordonanței de urgență nr. 49/2024 privind reglementarea cadrului general de preluare de către Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului a unor creanțe bugetare restante aflate in administrarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală asupra unor societăți cu capital majoritar sau integral de stat

5. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea unor acte normative și luarea unor măsuri în domeniul educației

6. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind accesul străinilor pe piața muncii din România, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative

Opoziția se pregătește să depună o moțiune de cenzură împotriva Guvernului Bolojan și există posibilitatea ca aceasta să fie susținută inclusiv de Partidul Social Democrat (PSD).

Surse politice din interiorul PSD spun că ar fi fost luată în calcul, ca scenariu de ultimă instanță, susținerea unei astfel de moțiuni dacă premierul Ilie Bolojan ar refuza să își dea demisia din funcție. În acest context, votul social-democraților ar putea deveni decisiv pentru soarta Guvernului Bolojan.

Partidele din opoziție, inclusiv Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), au început deja strângerea de semnături necesare pentru inițierea moțiunii de cenzură, care ar urma să fie depusă în Parlament, la începutul lunii mai.

Dacă o astfel de moțiune ar fi depusă și ar trece de votul Parlamentului, Guvernul ar urma să fie demis, iar procesul politic ar intra într-o nouă etapă de negocieri pentru formarea unui Executiv.

Deocamdată, informațiile nu au fost confirmate oficial de toate părțile implicate, iar scenariul rămâne unul condiționat de evoluțiile politice și de poziționarea finală a partidelor în Parlament.