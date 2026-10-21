Tânăr din Suceava, trimis în judecată după ce a schimbat locul cu iubita la o benzinărie

Un tânăr din Berchișești a fost trimis în judecată după ce polițiștii l-au prins schimbând locul cu iubita într-o benzinărie, deși conducea cu permisul suspendat.
Incidentul s-a petrecut marți, 20 octombrie, în jurul orei 17:25, pe DJ 177F, în comuna Capu Câmpului. Un echipaj al Secției 10 Poliție Rurală Gura Humorului a semnalat oprirea unui Audi A4 care se deplasa dinspre DN 2E către centrul localității.
Verificări după schimbarea locurilor
Șoferul nu a oprit imediat, ci a continuat mersul până în parcarea benzinăriei Alpin. La sosirea polițiștilor, de pe locul din dreapta față a coborât un tânăr de 22 de ani, iar la volan se afla o femeie de 20 de ani.
Având suspiciuni cu privire la persoana care condusese autoturismul, forțele de ordine au analizat înregistrările camerelor de supraveghere. Imaginile au confirmat că bărbatul se afla la volan în momentul semnalizării și a schimbat locul cu partenera sa după ce a parcat.
Permis suspendat și mașină neînmatriculată
Tânărul a declarat că a recurs la această manevră deoarece avea permisul de conducere suspendat și dorea să evite deschiderea unui nou dosar penal. Verificările în bazele de date ale Poliției Române au confirmat că dreptul său de a conduce pentru categoriile AM, B1 și B era suspendat.
Testarea cu etilotestul a arătat o valoare de 0,00 mg/l alcool pur în aerul expirat. Polițiștii au constatat, de asemenea, că autoturismul nu avea inspecția tehnică periodică și asigurarea RCA valabile.
Certificatul de înmatriculare al vehiculului figura cu mențiunea suspendării pentru netranscrierea dreptului de proprietate în termenul legal, o situație existentă din 14 iulie 2026.
Autoturismul a fost imobilizat, iar bărbatului i s-a aplicat o sancțiune contravențională. Pe numele său a fost întocmit un dosar penal pentru conducerea unui vehicul fără permis de conducere, faptă prevăzută de articolul 335 alineatul (2) din Codul penal.