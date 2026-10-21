Tânăr din Suceava, trimis în judecată după ce a schimbat locul cu iubita la o benzinărie

Publicat 21 oct. 2026, 19:43 Sursă Suceava Live

Un tânăr din Berchișești a fost trimis în judecată după ce polițiștii l-au prins schimbând locul cu iubita într-o benzinărie, deși conducea cu permisul suspendat.

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