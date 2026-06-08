Șofer rănit după ce s-a răsturnat cu mașina la Sucevița

Un accident rutier s-a produs în localitatea Sucevița, unde un autoturism s-a răsturnat în afara carosabilului. La fața locului au intervenit pompierii militari din Rădăuți, cu o autospecială pentru descarcerare și o ambulanță SMURD.

În urma accidentului, conducătorul auto, un bărbat în vârstă de 76 de ani, a fost extras din mașină de către pompieri și preluat de echipajul SMURD pentru acordarea primului ajutor.

După stabilizare, victima, conștientă și cooperantă, a fost transportată la spital. Bărbatul prezenta mai multe traumatisme și va beneficia de investigații suplimentare și tratament de specialitate.