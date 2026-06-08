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Șofer rănit după ce s-a răsturnat cu mașina la Sucevița

8 iun. 2026, 21:10
Șofer rănit după ce s-a răsturnat cu mașina la Sucevița

Șofer rănit după ce s-a răsturnat cu mașina la Sucevița

Realitatea de SuceavaArticol scris de Realitatea de Suceava

Un accident rutier s-a produs în localitatea Sucevița, unde un autoturism s-a răsturnat în afara carosabilului. La fața locului au intervenit pompierii militari din Rădăuți, cu o autospecială pentru descarcerare și o ambulanță SMURD.

În urma accidentului, conducătorul auto, un bărbat în vârstă de 76 de ani, a fost extras din mașină de către pompieri și preluat de echipajul SMURD pentru acordarea primului ajutor.

După stabilizare, victima, conștientă și cooperantă, a fost transportată la spital. Bărbatul prezenta mai multe traumatisme și va beneficia de investigații suplimentare și tratament de specialitate.

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