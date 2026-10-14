Șofer de autobuz din Suceava, reținut după ce a lovit cinci mașini și a doborât un stâlp. Avea 1,18 mg/l alcool în aerul expirat

Un șofer de autobuz în vârstă de 58 de ani, angajat al societății de transport public din Suceava, a fost reținut pentru 24 de ore după ce a provocat un accident în timp ce se afla sub influența alcoolului.
Bărbatul a lovit cinci autoturisme parcate, a avariat bunuri din apropiere și a intrat cu autobuzul într-un stâlp de electricitate. Testarea cu etilotestul a indicat 1,18 mg/l alcool pur în aerul expirat. Din fericire, nimeni nu a fost rănit.
Accidentul s-a produs în cartierul Burdujeni
Incidentul a avut loc marți seară, 13 octombrie, în jurul orei 19:45, pe strada Grigore Andrei din municipiul Suceava. Șoferul se afla la volanul unui autobuz al societății de transport public local și se îndrepta spre baza companiei după încheierea cursei.
Pe traseu, vehiculul a lovit cinci autoturisme parcate regulamentar, după care s-a izbit de un stâlp de electricitate. Au fost avariate și o gheretă a paznicului și un gard, iar mai multe locuințe din zonă au rămas fără curent electric.
Autobuzul nu avea pasageri în momentul accidentului, astfel că incidentul nu s-a soldat cu victime.
Șoferul avea 1,18 mg/l alcool pur în aerul expirat
Polițiștii care au intervenit la fața locului au observat că șoferul mirosea puternic a alcool și l-au testat cu aparatul etilotest. Rezultatul a fost de 1,18 mg/l alcool pur în aerul expirat.
Bărbatul a fost transportat la o unitate medicală, unde i-au fost recoltate două probe biologice de sânge, la interval de o oră, pentru stabilirea exactă a alcoolemiei.
Polițiștii au deschis un dosar penal pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe. După administrarea probelor, șoferul a fost reținut pentru 24 de ore și încarcerat în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Suceava.
Bărbatul fusese concediat anterior, dar a fost reangajat
Potrivit conducerii societății de transport public din Suceava, nu ar fi prima dată când șoferul este depistat în stare de ebrietate. Acesta fusese concediat anterior pentru consum de alcool la serviciu, însă a fost reangajat în urma unei hotărâri judecătorești.
Reprezentanții companiei au precizat că, după revenirea la locul de muncă, bărbatul ar mai fi fost depistat de două ori în stare de ebrietate și se afla deja în cercetare disciplinară în momentul producerii accidentului.
Circumstanțele exacte ale incidentului sunt în continuare investigate de polițiști. Stabilirea alcoolemiei pe baza probelor biologice va contribui la clarificarea situației juridice a șoferului.