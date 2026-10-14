Șofer de autobuz din Suceava, reținut după ce a lovit cinci mașini și a doborât un stâlp. Avea 1,18 mg/l alcool în aerul expirat

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 14 oct. 2026, 18:59

Un șofer de autobuz în vârstă de 58 de ani, angajat al societății de transport public din Suceava, a fost reținut pentru 24 de ore după ce a provocat un accident în timp ce se afla sub influența alcoolului.

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