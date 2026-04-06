Controale masive ale Vămii Române. Alertă de fraudă la importul de produse perisabile

Autoritatea Vamală Română a lansat luni o amplă operațiune de control ce vizează transporturile de produse alimentare perisabile provenite din import, ca urmare a unor analize de risc care semnalează nereguli grave în acest sector. Inspectorii vamali urmăresc identificarea unor practici ilicite precum declararea unor cantități fictive, subevaluarea mărfurilor pentru evitarea taxelor sau disimularea originii reale a produselor. O prioritate majoră a acestor verificări o reprezintă prevenirea pătrunderii pe piața românească a unor alimente neconforme, care ar putea pune în pericol siguranța consumatorilor.

În cadrul acestei acțiuni, transporturile sunt interceptate și supuse unor examinări riguroase care includ controlul fizic al mărfii, prelevarea de probe biologice și verificarea minuțioasă a documentelor de însoțire. Din cauza naturii perisabile a bunurilor, autoritățile au decis ca vehiculele verificate să fie direcționate către destinațiile finale sub sigiliu vamal și monitorizare strictă. Astfel, punerea în liberă circulație a alimentelor este condiționată de rezultatele analizelor, fiind permisă doar după ce se confirmă că toate criteriile legale și de siguranță alimentară sunt respectate integral.

Operațiunea se desfășoară într-un cadru coordonat, echipele mobile ale Autorității Vamale Române colaborând strâns cu Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA). Eforturile sunt concentrate pe principalele artere de transport și puncte de trecere a frontierei, precum Giurgiu, Negru Vodă, Calafat și județul Ilfov, vizând atât punctele de intrare în țară, cât și rutele interne. Întregul demers reflectă o strategie extinsă de combatere a fraudei fiscale și de protejare a intereselor economice ale statului, asigurând totodată un standard înalt de protecție pentru cetățeni.