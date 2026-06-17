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Andrew Tate, din nou în fața procurorilor DIICOT. Milionarul acuzat de viol a fost dus la audieri

Andrew Tate

Andrew Tate

Realitatea de Suceava
Scris deRealitatea de Suceava
Publicat17 iun. 2026, 11:37
Sursărealitatea.net

Andrew Tate, milionarul britanic acuzat de viol, constituire a unui grup infracțional organizat și trafic de persoane, s-a prezentat miercuri dimineață la sediul DIICOT, pentru a fi audiat.

Andrew Tate, cercetat penal pentru incitare la ură

Controversatul influencer a fost chemat la DIICOT și la sfârșitul lunii mai, când a fost anunțat de procurori că este cercetat penal pentru o nouă infracțiune, respectiv incitare la ură sau discriminare, în legătură cu discursurile promovate în social media, prin care ar fi incitat publicul la ură și discriminare împotriva femeilor.

Vă reamintim că frații Andrew și Tristan Tate, care au dublă cetățenie britanică și americană, au fost trimiși în judecată de DIICOT pe 20 iunie 2023, fiind acuzați de constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de persoane, viol, acces ilegal la un sistem informatic și lovire sau alte violențe.

Frații Tate urmează să se confrunte cu noi acuzații

În decembrie 2024, instanțele au anulat rechizitoriul procurorilor, iar dosarul a fost retrimis la DIICOT pentru refacerea urmăririi penale.

În prezent, procurorii DIICOT refac actele din dosar, iar surse judiciare spun că frații Tate urmează să se confrunte cu noi acuzații.

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