A oprit camerele și a furat motorină din depozitul pe care trebuia să îl păzească

Polițiștii din Vatra Dornei au identificat rapid autorii unui furt de motorină dintr-un depozit privat, unde au dispărut 240 de litri de combustibil. Ancheta a arătat că fapta a fost organizată chiar din interior, de persoana responsabilă cu paza.

Sesizarea a fost făcută pe 15 aprilie 2026 de un angajat al firmei, care a observat lipsa combustibilului din rezervoarele utilajelor, dar și dispariția a 12 canistre. Prejudiciul a fost estimat la 2.400 de lei.

Investigația desfășurată de polițiști a dus la identificarea a trei suspecți, C.B., M.L. și A.U. Potrivit anchetatorilor, A.U., angajat ca agent de securitate, a permis accesul complicilor în incinta depozitului pe timpul nopții. Pentru a evita identificarea, acesta a oprit sistemul de supraveghere video.

Cei trei au încărcat motorina în canistre și au transportat-o la domiciliul unuia dintre ei. Ulterior, o parte din combustibil a fost turnată în rezervorul autoturismului folosit la comiterea faptei.

În urma audierilor, suspecții și-au recunoscut fapta. Polițiștii au recuperat șapte canistre cu motorină, iar autoturismul utilizat a fost indisponibilizat.

Două dintre persoanele implicate, A.U. și C.B., au fost reținute pentru 24 de ore și introduse în arestul IPJ Suceava. A treia persoană, M.L., este cercetată în stare de libertate, fiind în primul trimestru de sarcină.

Cercetările continuă pentru infracțiunea de furt calificat. Polițiștii verifică și dacă firma respecta obligațiile legale privind paza, conform legislației în vigoare.