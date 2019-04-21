VIDEO Gol fabulos de la 40 de metri marcat de portarul Cătălin Pascal în prelungirile partidei CSM Pașcani - Șomuz Fălticeni

Șomuz Fălticeni a încheiat la egalitate, 2-2, partida disputată în deplasare cu CSM Pașcani în etapa a XXIV-a a Seriei I a Ligii a III-a la fotbal. Omul meciului a fost de departe portarul oaspeților, Cătălin Pascal.În prelungirile partidei, când CSM Pașcani conducea cu 2-1, arbitrul a acordat o lovitură liberă pentru oaspeți de la o distanță de 40 de metri, nu foarte departe de centrul terenului. Pascal și-a asumat executarea loviturii și toți ceilalți colegi ai lui s-au poziționat în zona careului porții adverse. Deși toată lumea se aștepta să vadă o minge aruncată la bătaie în careu, Cătălin Pascal a trimis direct pe poartă. Ieșit pe o eventuală centrare, portarul oaspeților a fost luat prins surprindere și nu a putut decât să privească cum mingea intră în poartă.Meciul s-a terminat 2-2 și Șomuz s-a întors cu un punct de la Pașcani. Egalul nu ajută însă foarte mult echipa din Fălticeni care a căzut pe poziția a 13-a în clasament, primul loc retrogradabil, la egalitate de puncte cu FC Botoșani 2, dar cu golaveraj inferior.

Rezultatele etapei a XXIV-a a Seriei I a Ligii a III-a la fotbal, ediția 2018/2019:

CSM Paşcani - Şomuz Fălticeni: 2-2 CSM Râmnicu Sărat - Gloria Buzău: 1-1 Ceahlăul Piatra Neamţ - Bucovina Rădăuţi: 0-1 Sănătatea Darabani - FC Botoșani 2: 1-4 Ştiinţa Miroslava - CSM Focşani: 0-1 Suporter Club Oţelul - Foresta Suceava: 1-3 Sporting Lieşti a stat Metalul Buzău - KSE Târgu Secuiesc: 4-1

Clasamentul Seriei I a Ligii a III-a după etapa a XXIV-a:

ECHIPA

J

V

E

Î

GM

GP

GD

PTS

1Gloria Buzău232030701357632

Bucovina Rădăuţi

221525411625473Suporter Club Oţelul231445382117464Ştiinţa Miroslava231418352510435CSM Focşani221174321814406

Foresta Suceava

22107535287377Sporting Lieşti22931028235308Ceahlăul Piatra Neamţ23931129281309Metalul Buzău228593031-12910KSE Târgu Secuiesc2265112939-102311CSM Paşcani2364132335-122212FC Botoșani 22263132638-122113

Şomuz Fălticeni

2263131947-282114CSM Râmnicu Sărat2236131938-191515Sănătatea Darabani2322191771-548