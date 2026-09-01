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Stadion de 15.000 de locuri, anunțat în județul Suceava

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea de Suceava
Scris de Realitatea de Suceava Publicat: 1 sept. 2026, 09:03

Ar urma să fie construit într-un termen-record de 18 luni, primul de acest fel din Moldova

Proiectul apare în contextul în care municipalitatea nu dorește modernizarea actualului stadion din municipiu.

Șoldan a precizat că se află în discuții cu mai multe unități administrativ-teritoriale din județ pentru stabilirea amplasamentului.

Termen-record pentru proiectare și execuție

Studiul de fezabilitate ar urma să fie gata în septembrie sau cel târziu în octombrie, astfel încât în aceeași lună să poată fi scoasă la licitație proiectarea împreună cu execuția.

„Ne-am dorit să scoatem la licitație într-un termen-record de 18 luni proiectare plus execuție pentru un stadion de 15.000 de locuri”, a spus președintele CJ Suceava. Arena ar urma să fie multifuncțională, nu doar pentru fotbal.

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