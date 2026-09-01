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Sport· 1 min citire
Stadion de 15.000 de locuri, anunțat în județul Suceava
FOTO: Arhivă
Ar urma să fie construit într-un termen-record de 18 luni, primul de acest fel din Moldova
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