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Economie· 1 min citire
Prețul gazelor în Europa a atins maximul ultimilor patru ani, iar apropierea iernii pune presiune și mai mare
Facturile românilor vor crește
Publicat1 sept. 2026, 08:37
SursăRealitatea.net
Prețul mediu lunar al gazelor naturale în Europa a atins în luna august cel mai ridicat nivel de la sfârșitul anului 2022, pe fondul nivelului redus al stocurilor înaintea iernii și al perturbării transportului de gaze naturale lichefiate (GNL) prin Strâmtoarea Ormuz. O analiză TASS arată că prețurile au crescut cu aproape 90% față de august 2025 și cu 17% față de luna precedentă a acestui an.
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