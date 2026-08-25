Bogdan Hossu: „Nu sunt bani” nu poate fi o justificare pentru blocarea salariilor. Liderul sindical acuză Guvernul că descurajează munca și dezvoltarea economică

Publicat 25 aug. 2026, 11:05 Actualizat 25 aug. 2026, 11:07

Președintele Confederației Naționale Sindicale „Cartel ALFA”, Bogdan Hossu, critică politica salarială a Guvernului și susține că argumentul potrivit căruia „nu sunt bani” nu justifică blocarea creșterilor salariale pentru angajații din sectoarele care înregistrează creșteri de productivitate și eficiență.

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