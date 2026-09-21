Sorana Cîrstea continuă să urce în clasamentul WTA. Românca a ajuns la cea mai bună poziție din carieră

La 36 de ani, românca se află astfel în cel mai bun moment al carierei sale din punct de vedere al poziției ocupate în clasamentul WTA, într-un sezon pe care l-a anunțat deja drept ultimul din activitatea sa profesionistă.
Sorana Cîrstea traversează un sezon remarcabil în circuitul feminin de tenis. Românca a reușit să-și îmbunătățească constant poziția în clasamentul WTA, iar rezultatele din acest an au propulsat-o până pe locul 15 mondial, cea mai bună clasare din cariera sa.
În vârstă de 36 de ani, Cîrstea a avut un parcurs foarte bun în 2026, după ce în sezonul precedent revenise în circuit în urma problemelor medicale care o ținuseră departe de teren. La un moment dat, clasamentul său coborâse până pe locul 169, însă rezultatele obținute ulterior au dus la o revenire spectaculoasă.
Performanțe importante în 2026
Unul dintre momentele importante ale sezonului a fost parcursul de la Roma, unde Sorana Cîrstea a ajuns până în semifinale. În drumul către această fază a competiției, românca a obținut inclusiv o victorie împotriva liderului mondial de la acel moment, Arina Sabalenka.
Rezultatele din prima parte a anului i-au permis să pătrundă pentru prima dată în Top 20 WTA, la vârsta de 36 de ani. Potrivit WTA, Cîrstea a devenit astfel cea mai vârstnică jucătoare din istoria clasamentului care debutează în primele 20 de poziții.
Românca a obținut și un succes important pe teren propriu, câștigând turneul de la Cluj-Napoca. Victoria i-a adus al patrulea titlu WTA din carieră și a contribuit la ascensiunea sa în ierarhia mondială.
Parcurs foarte bun la US Open
Cîrstea și-a continuat forma bună și la US Open. La turneul de Grand Slam de la New York, românca a ajuns până în optimile de finală, rezultat care i-a permis să mai urce în clasamentul mondial.
La 36 de ani, ea a reușit inclusiv să o învingă pe italianca Jasmine Paolini, scor 6-3, 6-2, pentru a ajunge în săptămâna a doua a competiției.
Performanțele din acest sezon au dus-o până pe locul 15 WTA, poziție care reprezintă cel mai bun clasament din cariera sportivei din România.
Un sezon special pentru Sorana Cîrstea
Ascensiunea din 2026 este cu atât mai importantă cu cât Cîrstea a anunțat că acesta este ultimul său sezon în tenisul profesionist. Înaintea actualei performanțe, cea mai bună poziție ocupată de româncă fusese locul 21, atins în 2013.
După revenirea în Top 20, Cîrstea a continuat să acumuleze puncte și să urce în ierarhia mondială, încheind parcursul de la US Open cu una dintre cele mai bune clasări ale carierei.
La 36 de ani, românca se află astfel în cel mai bun moment al carierei sale din punct de vedere al poziției ocupate în clasamentul WTA, într-un sezon pe care l-a anunțat deja drept ultimul din activitatea sa profesionistă.