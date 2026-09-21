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Noi imagini cu momentul intrării mascaților în vila lui Călin Georgescu - VIDEO

Descinderi Georgescu/ Colaj foto

Descinderi Georgescu/ Colaj foto

Realitatea de Suceava
Scris deRealitatea de Suceava
Publicat21 sept. 2026, 10:21
Actualizat21 sept. 2026, 10:23
SursăRealitatea.Net

DIICOT a făcut publică înregistrarea cu momentul intrării mascaților în vila lui Călin Georgescu din Mogoșoaia, de luni dimineață. Descinderile au loc în cadrul unei anchete în care fostul candidat la alegerile prezidențiale este acuzat de înșelăciune.

În imaginile furnizate de cei de la DIICOT se pot vedea mascații care pătrund, luni dimineață, în curtea casei din Mogoșoaia a lui Călin Georgescu.


Călin Georgescu a fost ridicat luni dimineață de procurorii DIICOT, împreună cu alți doi bărbați, într-un dosar de înșelăciune și constituire a unui grup infracțional organizat. Anchetatorii susțin că fostul candidat la alegerile prezidențiale ar fi promis unei persoane vătămate o finanțare de șase milioane de euro, condiționată de depunerea unei garanții de un milion de euro, prejudiciul reclamat depășind 1,1 milioane de euro. Luni dimineață au loc cinci percheziții, inclusiv la domiciliul lui Călin Georgescu și la omul de afaceri Ionel Rusen. Acesta a fost implicat în strângerea de fonduri pentru campania lui Călin Georgescu la alegerile prezidențiale.

A treia persoană vizată în acest dosar ar fi cetățeanul italian Massimiliano Arena.

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