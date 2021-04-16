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Simona Halep va participa la turneul de la Stuttgart

Simona Halep va participa la turneul de la Stuttgart

Simona Halep va participa la turneul de la Stuttgart

Realitatea de Suceava
Scris de Realitatea de Suceava Publicat: 16 apr. 2021, 17:53

Joi s-a vehiculat informația că sportiva din Constanța s-ar fi retras de la turneul din orașul german, din cazua durerilor de la umărul drept

Jucătoarea română de tenis Simona Halep (locul 3 WTA, 29 de ani) va fi prezentă la Stuttgart de categorie WTA 500.

Anunțul a fost făcut de antrenorul australian Darren Cahill (55 de ani).  Joi s-a vehiculat informația că sportiva din Constanța s-ar fi retras de la turneul din orașul german, din cazua durerilor de la umărul drept.

Jucătoarea de tenis Simona Halep, numărul 3 mondial, nu se va mai retrage de la turneul organizat la Stuttgart, ci va încerca să câștige prima competiție din noul sezon de zgură. Anunțul conform căruia Simona Halep va participa în cele din urmă la turneul din orașul german a fost făcut oficial în urmă cu puțină vreme.

Pentru a vedea de ce era incertă participarea Simonei Halep la turneul de la Stuttgart, dar și ce urmează pentru sportiva din Constanța, intră pe realitateasportiva.net.

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