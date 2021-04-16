Advertising
Sport· 1 min citire
Simona Halep va participa la turneul de la Stuttgart
Simona Halep va participa la turneul de la Stuttgart
Joi s-a vehiculat informația că sportiva din Constanța s-ar fi retras de la turneul din orașul german, din cazua durerilor de la umărul drept
Citește și
- 18:20Cristiano Ronaldo, departe de forma din trecut la Mondiale. Evoluție sub lupă după startul de la CM 2026
- 15:53Răzvan Lucescu, OUT de la PAOK! Decizia luată de Savvidis înainte de expirarea contractului
- 08:39Istvan Kovacs va arbitra meciul cu numărul 1000 din istoria Cupei Mondiale
- 20:27PAOK și U Cluj, față în față? Ce spunea Lucescu înainte de tragerea la sorți
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Suceava și pe Google News