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Sport· 1 min citire
Politehnica Iaşi - Foresta Suceava 6-1, în meci amical
17 oct. 2019, 10:20
politehnica-foresta-suceava
Articol scris de Scris de Zara Dinu
Echipa de fotbal Politehnica Iaşi a surclasat formaţia de liga a treia Foresta Suceava cu scorul de 6-1 (2-1), miercuri, într-un meci amical disputat la Iași.
Echipa antrenată de Mihai Teja s-a impus prin golurile marcate de Adrian Bălan (18), Iuliu Haţieganu (20), Andrei Cristea (66), Alessio Carlone (87, 89) şi Platini (90+7). Golul de onoare al sucevenilor, antrenaţi de Petre Grigoraş, a fost înscris de Andrei Cerlincă (45 - penalty).Poli Iaşi a început meciul cu Târnovanu - Gallego, Mihalache, Chelaru, Bădic - Devesa, Breeveld, Passaglia - Haţiegan, Ad. Bălan, Popadiuc. În repriza a doua au evoluat Cobrea - Rodny Cabral, B. Diallo, Chelaru, I. Radu - Carlone, Loshaj, Bîrnoi - Platini, A. Cristea, Horşia.
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