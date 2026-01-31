Elena Rybakina a câștigat în premieră Australian Open, după o finală dramatică cu Arina Sabalenka
Jucătoarea kazahă de tenis Elena Rybakina a cucerit pentru prima dată trofeul Australian Open, după ce a învins-o în trei seturi, scor 6-4, 4-6, 6-4, pe liderul mondial Arina Sabalenka, în finala disputată sâmbătă, la Melbourne.
Cap de serie numărul 5, Rybakina a avut o evoluție solidă și a reușit să se impună după un meci intens, care a durat două ore și 18 minute. În setul decisiv, sportiva din Kazahstan a revenit spectaculos după ce a fost condusă cu 3-0.
Pentru Rybakina, în vârstă de 26 de ani, acesta este al doilea titlu de Grand Slam din carieră, după cel cucerit la Wimbledon, în anul 2022. Victoria reprezintă și o revanșă în fața Arinei Sabalenka, după ce sportiva din Belarus pierduse în fața acesteia în finala Australian Open din 2023.
De cealaltă parte, Sabalenka, în vârstă de 27 de ani, câștigase turneul de la Melbourne în 2024, iar în 2025 a fost învinsă în finală de americanca Madison Keys. Liderul WTA are în palmares și două titluri de Grand Slam la US Open.
