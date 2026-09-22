Declarație curajoasă a lui Lamine Yamal înainte de Balonul de Aur: „Eu și Mbappé suntem cei mai buni”

Lamine Yamal, ajuns la 19 ani, își susține candidatura la câștigarea Balonului de Aur 2026 și spune că trofeul ar trebui să-i revină după sezonul avut cu Barcelona și naționala Spaniei.
Fotbalistul catalanilor își bazează argumentele pe titlul din La Liga și pe triumful Spaniei la Cupa Mondială. Ceremonia Balonului de Aur este programată pe 26 octombrie, la Londra.
Yamal: „Cred că îl merit”
Într-un interviu acordat lui Jorge Valdano, Lamine Yamal a vorbit deschis despre șansele sale la cel mai important trofeu individual din fotbal. Spaniolul consideră că performanțele obținute în ultimul sezon reprezintă argumente pentru câștigarea premiului.
Yamal a spus că, în opinia sa, el și Kylian Mbappé sunt în acest moment cei mai buni jucători din lume și a susținut că trofeul ar trebui să-i revină pentru ceea ce a câștigat.
Sezon important la Barcelona
Yamal a avut un rol important în sezonul în care Barcelona a cucerit din nou titlul în La Liga. La finalul stagiunii 2025/2026, atacantul a fost desemnat de La Liga drept cel mai bun jucător al sezonului.
Fotbalistul a încheiat campionatul cu 16 goluri și 12 pase decisive și a fost unul dintre principalii oameni ai echipei pregătite de Hansi Flick.
Campion mondial cu Spania
Un alt argument invocat de Yamal este succesul obținut cu naționala Spaniei la Campionatul Mondial din 2026. La doar 19 ani, jucătorul Barcelonei a devenit campion mondial și a stabilit o serie de recorduri de vârstă în competiție.
Yamal a recunoscut însă că nu a fost complet mulțumit de evoluțiile sale la turneul final și consideră că putea avea o contribuție mai importantă.
Duel cu Mbappé pentru Balonul de Aur
Lamine Yamal și Kylian Mbappé și-au exprimat public argumentele pentru câștigarea Balonului de Aur. Francezul, la rândul său, consideră că sezonul său individual îi oferă motive să spere la trofeu.
Yamal spune că nu se teme de această competiție și că își dorește să își lase amprenta asupra fotbalului. La 19 ani, el are deja în palmares titluri importante cu Barcelona și Spania, iar gala de la Londra va stabili câștigătorul ediției din 2026.