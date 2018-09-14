Foresta Suceava a remizat, vineri seară, cu CSM Râmnicu Sărat, scor 1-1, într-o partidă contând pentru etapa a IV-a a Seriei I a Ligii a III-a, ediția 2018/2019.

Etapa a IV-a a Seriei I a Ligii a III-a la fotbal a programat, vineri seară, de la 17.00, partida CSM Râmnicu Sărat - Foresta Suceava. Meciul a avut loc pe Stadionul „Olimpia” din Râmnicu Sărat. Arbitri: Ciprian Alenei (Iași), Adrian Condurache (Pașcani), Iulian Coțofan (Iași). Observatori: Ionel Niculae Brîndușă, Jozsef Lajos Fodor.Oaspeții au preluat conducerea încă din minutul 11, prin golul lui Balan. Galben-verzii au profitat de o eliminare în tabăra gazdelor și au egalat în minutul 82, prin basarabeanul Teodor Lungu.Cu șapte puncte acumulate în primele patru etape, Foresta Suceava a urcat, temporar, pe locul al patrulea în clasamentul Seriei I a Ligii a III-a. Celalte cinci meciuri ale etapei se vor disputa sâmbătă, 15 septembrie.

Rezultatele etapei a IV-a:

Vineri:

CSM Râmnicu Sărat - Foresta Suceava: 1:1 CSM Roman - CSM Focşani: 0:1

CSM Paşcani - Sănătatea Darabani: 2:1

Sâmbătă:

KSE Târgu Secuiesc - Şomuz Fălticeni Metalul Buzău - FC Botoșani 2 Sporting Lieşti - Bucovina Rădăuţi Ştiinţa Miroslava - Ceahlăul Piatra Neamţ Suporter Club Oţelul - Gloria Buzău