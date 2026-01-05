Vouchere pentru brazii de Crăciun returnați: un mare retailer din România oferă bani clienților

Un mare retailer din România oferă bani clienților

Clienții care au cumpărat brazi naturali de Crăciun de la Leroy Merlin pot primi bani înapoi dacă îi returnează după sărbători. Retailerul a lansat o campanie de reciclare prin care încurajează colectarea brazilor folosiți, oferind vouchere celor care participă la inițiativă.

Campania este valabilă până pe 18 ianuarie, iar brazii pot fi predați în centrele de colectare special amenajate în curtea magazinelor Leroy Merlin. În schimbul unui brad natural uscat, clienții primesc un voucher în valoare de 25 de lei.

Voucherul este emis pe baza cardului de client și a dovezii de achiziție, indiferent dacă bradul a fost cumpărat din magazinele fizice sau din online. Acesta poate fi folosit timp de 30 de zile de la emitere, atât pentru cumpărături în magazine, cât și pentru comenzi online.

Potrivit companiei, scopul campaniei este reducerea impactului asupra mediului. Brazii colectați vor fi reciclați și transformați în materiale ecologice, contribuind astfel la un circuit sustenabil al resurselor.

Leroy Merlin precizează că toți brazii naturali comercializați provin din pepiniere special amenajate, situate pe terenuri agricole, ceea ce ajută la reducerea emisiilor de dioxid de carbon. În prezent, retailerul operează 25 de magazine în 16 orașe din România și are aproximativ 3.500 de angajați.