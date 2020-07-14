Un adolescent s-a ales cu răni ușoare după ce a intrat cu mopedul într-o autoutilitară

La 13.07.2020, ora 18:15, în timp ce conducea mopedul pe DC65 pe raza comunei Verești un localnic de 14 ani a pătruns pe sensul opus de mers și a intrat în coliziune cu autoutilitara condusă regulamentar de un bărbat de 35 de ani din municipiul Suceava.

În urma evenimentului rutier a rezultat rănirea ușoară a tânărului de 14 ani care a fost transportat cu ambulanţa la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Conducătorii auto au fost testați de polițiști cu aparatul etilotest rezultatele fiind negative, după care, la spital li s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei.

În cauză s-a întocmit dosar penal, ce va fi soluționat procedural.