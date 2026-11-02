Ultrașii lui Dinamo se delimitează de suveraniști: mesajul afișat în peluză
Galeria lui Dinamo / Mediafax Foto
Ultrașii lui Dinamo au afișat un banner prin care se delimitează de suveraniști. Mesajul face trimitere indirectă la Călin Georgescu.
Un mesaj cu tentă politică a fost afișat în peluza dinamovistă în timpul partidei dintre Dinamo și UTA Arad, disputată pe Arena Națională. Prin intermediul unui banner, o parte dintre suporterii „câinilor roșii” au transmis că identitatea națională și apartenența europeană nu se exclud și au criticat asocierea mișcării ultras cu susținătorii unor lideri suveraniști.
Mesajul a atras atenția prin formularea directă și prin referirea indirectă la Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale.
Ce mesaj au afișat ultrașii lui Dinamo
Bannerul apărut în peluza dinamovistă conținea următorul text:
„Ultrasul este naționalist român și mândru european / Nu-l mai asemănați cu manipulații ce strigă numele unui șarlatan”.
Deși numele lui Călin Georgescu nu apare explicit pe banner, formularea a fost interpretată ca o delimitare față de persoanele care îl susțin pe fostul candidat și participă la manifestațiile organizate în sprijinul acestuia.
Mesajul transmite, totodată, ideea că naționalismul și identitatea europeană pot coexista, fără ca apartenența la una dintre aceste orientări să o excludă pe cealaltă.
Bannerul a fost afișat în timpul meciului Dinamo – UTA Arad, din etapa a 14-a a Superligii.
Mesajul, în contextul protestelor pentru Călin Georgescu
Apariția bannerului vine într-o perioadă în care Călin Georgescu continuă să fie în centrul unor controverse judiciare și politice.
La 28 octombrie 2026, Curtea de Apel București a decis definitiv prelungirea arestării preventive a fostului candidat până la 27 noiembrie. Hotărârea a venit după ce instanța a admis contestația procurorilor DIICOT și a desființat decizia Tribunalului București prin care fusese dispusă înlocuirea arestului preventiv cu controlul judiciar.
Georgescu este cercetat într-un dosar în care anchetatorii investighează acuzații de constituire a unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Prejudiciul estimat de procurori depășește 1,1 milioane de euro.
Fostul candidat este vizat și de alte dosare penale, inclusiv unul privind presupuse acțiuni împotriva ordinii constituționale, în care este cercetat alături de Horațiu Potra și alte persoane. Separat, a fost trimis în judecată într-un dosar privind promovarea publică a unor idei și simboluri fasciste și legionare.
Acestea sunt acuzații aflate în atenția organelor judiciare, iar vinovăția persoanelor cercetate trebuie stabilită de instanță.
Cine este gruparea Dinamo Nostrum Lux
Mesajul a fost asociat grupării Dinamo Nostrum Lux (DNL), o facțiune a galeriei dinamoviste înființată în 2007.
În octombrie 2023, membrii grupării au părăsit Peluza Cătălin Hîldan, pe fondul unor neînțelegeri privind conducerea galeriei, și s-au mutat la tribuna a doua. Ulterior, DNL a revenit în peluză.
În ultimele zile ale lunii octombrie, gruparea a atras atenția și printr-un mesaj afișat în apropierea fostului club Colectiv, la 11 ani de la incendiul în care au murit 65 de persoane. Mesajul critica dur clasa politică.
Înaintea partidei cu UTA, membrii grupării au transmis și un mesaj dedicat victimelor tragediei, prin care au îndemnat oamenii să își prețuiască familia și persoanele apropiate.
Dinamo a învins UTA cu 2-0
Pe lângă mesajul afișat în peluză, partida de pe Arena Națională s-a încheiat cu victoria echipei Dinamo, scor 2-0.
Golurile au fost marcate de Danny Armstrong și Diogo Pinto, rezultat care le-a permis dinamoviștilor să revină pe primul loc în clasamentul Superligii.
Momentul sportiv a fost însoțit și de un moment de reculegere în memoria celor 65 de victime ale tragediei de la Colectiv.
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