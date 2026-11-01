Bărbat reținut în Suceava pentru conducere fără permis și alcoolemie de 2,54 g/l

Publicat 1 nov. 2026, 16:02 Actualizat 1 nov. 2026, 16:36 Sursă SV News

Un bărbat din comuna Frumosu a fost reținut pentru 24 de ore, după ce polițiștii au constatat că a condus un autoturism fără permis de conducere și sub influența băuturilor alcoolice, în data de 25 octombrie 2026.

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