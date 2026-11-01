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Bărbat reținut în Suceava pentru conducere fără permis și alcoolemie de 2,54 g/l

FOTO: Poliția Română/Facebook

FOTO: Poliția Română/Facebook

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Scris deIonut Dumitrescu
Publicat1 nov. 2026, 16:02
Actualizat1 nov. 2026, 16:36
SursăSV News

Un bărbat din comuna Frumosu a fost reținut pentru 24 de ore, după ce polițiștii au constatat că a condus un autoturism fără permis de conducere și sub influența băuturilor alcoolice, în data de 25 octombrie 2026.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Suceava, evenimentul rutier s-a produs pe 25 octombrie 2026, în jurul orei 20:40, când bărbatul conducea un autoturism Mitsubishi Pajero pe strada Petru Rareș din comuna Vatra Moldoviței.

Conducătorul auto a fost oprit de polițiști în intersecția cu drumul județean DJ 176, la kilometrul 10. Verificările efectuate au arătat că bărbatul nu deținea permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Analizele toxicologice au indicat o alcoolemie de 2,54 g/l alcool pur în sânge la prima probă și de 2,35 g/l la cea de-a doua. Pe baza acestor constatări, organele de cercetare penală din cadrul Compartimentului Rutier au dispus reținerea suspectului pentru 24 de ore.

Reținerea a început pe 30 octombrie 2026, la ora 10:00, și s-a încheiat pe 31 octombrie 2026, la aceeași oră. Bărbatul a fost condus sub escortă și încarcerat în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul IPJ Suceava.

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