Sinodul BOR avertizează asupra grupărilor schimatice de preoți care cer donații credincioșilor

Publicat 30 oct. 2026, 14:53 Sursă g4media

Conducerea Bisericii Ortodoxe Române (BOR) a alertat joi, 29 octombrie 2026, asupra activității unor grupări pretins ortodoxe care folosesc abuziv simbolurile bisericești pentru a strânge fonduri.

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