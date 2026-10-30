Razie a poliției din județul Suceava. Au fost date zeci de amenzi

Poliția municipiului Vatra Dornei a aplicat 82 de sancțiuni în valoare totală de 74.605 lei în cadrul unei acțiuni desfășurate pe 28 octombrie, la care au participat și jandarmi, polițiști locali și specialiști din RAR.
Acțiunea a avut loc între orele 06:00 și 15:00 și a implicat 30 de lucrători de poliție, un subofițer jandarm din Detașamentul de Jandarmi nr. 4 Vatra Dornei, doi lucrători ai Gărzii Forestiere Suceava, doi lucrători din cadrul O.S. și un reprezentant al Registrului Auto Român (R.A.R.) Suceava.
Au fost constatate două infracțiuni de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului, faptă prevăzută și pedepsită de articolul 336 alineatul (1) din Codul penal. În total, s-au reținut 15 permise de conducere, dintre care patru pentru alcool, precum și șase certificate de înmatriculare și un set de plăcuțe.
În cadrul verificărilor efectuate la opt societăți comerciale, autoritățile au confiscat 20,9 metri cubi de material lemnos și 22,3 metri cubi de deșeuri din lemn, în valoare totală de 5.497 lei. De asemenea, au fost ridicate 2.220 de bucăți de țigări de contrabandă, cu o valoare estimată la 2.442 lei.
În urma activității, 11 persoane au fost conduse la sediul Poliției pentru a fi amprentate și fotografiate.