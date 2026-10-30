Razie a poliției din județul Suceava. Au fost date zeci de amenzi

Publicat 30 oct. 2026, 10:03 Sursă SV News

Poliția municipiului Vatra Dornei a aplicat 82 de sancțiuni în valoare totală de 74.605 lei în cadrul unei acțiuni desfășurate pe 28 octombrie, la care au participat și jandarmi, polițiști locali și specialiști din RAR.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre politia romana