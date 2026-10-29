Șofer ucrainean, dosar penal pentru dare de mită la Vicovu de Sus

Publicat 29 oct. 2026, 12:34 Sursă Suceava Live

Un șofer de autocar din Ucraina, în vârstă de 58 de ani, a fost sesizat penal marți noapte, 27 octombrie 2026, la punctul de frontieră Vicovu de Sus, pentru că a încercat să ofere mită unui polițist de frontieră.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre dosar penal