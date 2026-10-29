Șofer ucrainean, dosar penal pentru dare de mită la Vicovu de Sus

Un șofer de autocar din Ucraina, în vârstă de 58 de ani, a fost sesizat penal marți noapte, 27 octombrie 2026, la punctul de frontieră Vicovu de Sus, pentru că a încercat să ofere mită unui polițist de frontieră.
Incidentul s-a produs în jurul orei 23:30, când bărbatul efectua o cursă internațională de transport de persoane pe ruta Ucraina – România. La verificarea documentelor, agentul a constatat că inspecția tehnică periodică (ITP) a vehiculului era expirată din 16 octombrie 2026.
Potrivit Suceava Live, șoferul a încercat să evite sancțiunea și întoarcerea în țara de origine prin intermediul unui document Interbus. În interiorul acestuia se afla suma de 60 de euro, oferită pentru a trece cu vederea neregula.
Polițistul de frontieră a refuzat banii și l-a informat pe cetățeanul străin că fapta sa constituie o infracțiune. În urma incidentului, a fost formulat un denunț și deschis un dosar penal pentru dare de mită. Cercetările sunt conduse de Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava.