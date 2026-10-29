Social· 1 min citire

Șofer ucrainean, dosar penal pentru dare de mită la Vicovu de Sus

FOTO: Poliția Română/Facebook

FOTO: Poliția Română/Facebook

Urmărește-ne și pe Google NewsAlege Realitatea de Suceava ca sursă preferată
Scris deIonut Dumitrescu
Publicat29 oct. 2026, 12:34
SursăSuceava Live

Un șofer de autocar din Ucraina, în vârstă de 58 de ani, a fost sesizat penal marți noapte, 27 octombrie 2026, la punctul de frontieră Vicovu de Sus, pentru că a încercat să ofere mită unui polițist de frontieră.

Incidentul s-a produs în jurul orei 23:30, când bărbatul efectua o cursă internațională de transport de persoane pe ruta Ucraina – România. La verificarea documentelor, agentul a constatat că inspecția tehnică periodică (ITP) a vehiculului era expirată din 16 octombrie 2026.

Potrivit Suceava Live, șoferul a încercat să evite sancțiunea și întoarcerea în țara de origine prin intermediul unui document Interbus. În interiorul acestuia se afla suma de 60 de euro, oferită pentru a trece cu vederea neregula.

Polițistul de frontieră a refuzat banii și l-a informat pe cetățeanul străin că fapta sa constituie o infracțiune. În urma incidentului, a fost formulat un denunț și deschis un dosar penal pentru dare de mită. Cercetările sunt conduse de Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava.

Distribuie articolul

Urmărește știrile Realitatea de Suceava și pe Google News

Mai multe știri din Social

Mai Multe