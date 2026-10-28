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Un sucevean a fost reținut pentru încălcarea ordinului de protecție și amenințări la adresa soției

FOTO: Poliția Română/Facebook

FOTO: Poliția Română/Facebook

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Scris deIonut Dumitrescu
Publicat28 oct. 2026, 14:54
SursăSV News

Un bărbat din Lisaura a fost reținut pe o durată de 24 de ore pentru că a încălcat un ordin de protecție și a trimis mesaje de amenințare soției, potrivit Poliției Județene Suceava.

La data de 23 octombrie 2026, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală (SPR) 2 Ipotești au fost sesizați de o femeie din localitatea Lisaura. Aceasta a raportat că soțul său, împotriva căruia exista un ordin de protecție în vigoare, i-a transmis mai multe mesaje vocale.

În urma probatoriului administrat, s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale pentru suspect, sub aspectul încălcării măsurilor prevăzute prin ordinul de protecție. Actele de procedură indică faptul că bărbatul a contactat-o pe soție prin apeluri telefonice și prin intermediul aplicațiilor Messenger și WhatsApp.

Conform documentelor citate de SV News, suspectul a sunat-o pe femeie de 20 de ori și i-a transmis mesaje vocale și scrise. Aceste acțiuni au constituit o încălcare a ordinului de protecție emis de Judecătoria Suceava pentru o perioadă de trei luni, între 25 august și 25 noiembrie 2026.

Ordinul obliga bărbatul să păstreze o distanță de minim 100 de metri față de victimă și îi interzicea orice formă de contact, inclusiv telefonic sau prin corespondență. În plus, s-a dispus continuarea urmăririi penale pentru trei infracțiuni de amenințare, fapte prevăzute și pedepsite de articolul 206 alineatul 1 din Codul penal.

Investigațiile au stabilit că în data de 18 august 2026, în jurul orei 12:00, și în data de 23 octombrie 2026, suspectul a trimis soției fotografii și mesaje vocale prin rețeaua de socializare WhatsApp. Conținutul acestor comunicări conținea amenințări care i-au creat femeii o stare de temere.

La data de 27 octombrie 2026, lucrătorii din cadrul SPR 2 Ipotești au pus în executare un mandat de aducere. Suspectul a fost condus la sediul secției pentru audieri. Ulterior, s-a dispus reținerea acestuia pentru o durată de 24 de ore, urmând a fi prezentat la Centrul de Reținere și Arestare Preventivă (C.R.A.P.) Suceava.

Cercetările în cauză sunt continuate de polițiștii din Ipotești sub aspectul săvârșirii infracțiunilor menționate mai sus.

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