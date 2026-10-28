Un sucevean a fost reținut pentru încălcarea ordinului de protecție și amenințări la adresa soției

Publicat 28 oct. 2026, 14:54 Sursă SV News

Un bărbat din Lisaura a fost reținut pe o durată de 24 de ore pentru că a încălcat un ordin de protecție și a trimis mesaje de amenințare soției, potrivit Poliției Județene Suceava.

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