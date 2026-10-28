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Tânăr de 19 ani din Suceava reținut pentru viol și amenințări cu publicarea de fotografii

FOTO: Pixabay.com

FOTO: Pixabay.com

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Scris deIonut Dumitrescu
Publicat28 oct. 2026, 09:37
Actualizat28 oct. 2026, 09:40
Sursăstirileprotv

Un tânăr de 19 ani din județul Suceava a fost reținut de poliție în urma unei sesizări privind un act de viol asupra unei fete de 14 ani, la care s-au adăugat amenințări cu publicarea de fotografii intime.

Individul a fost condus la audieri după ce polițiștii au identificat-o ca fiind posibil autor al infracțiunii de viol. Potrivit anchetatorilor, bărbatul ar fi forțat-o pe victimă să întrețină relații sexuale cu el.

În plus, suspectul ar fi exercitat presiuni psihologice asupra minorei, amenințând-o că va publica pe platforme de socializare fotografii compromițătoare în cazul în care aceasta nu accepta să continue întâlnirile.

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