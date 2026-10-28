Tânăr de 19 ani din Suceava reținut pentru viol și amenințări cu publicarea de fotografii

Publicat 28 oct. 2026, 09:37 Actualizat 28 oct. 2026, 09:40 Sursă stirileprotv

Un tânăr de 19 ani din județul Suceava a fost reținut de poliție în urma unei sesizări privind un act de viol asupra unei fete de 14 ani, la care s-au adăugat amenințări cu publicarea de fotografii intime.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre tanar retinut suceava