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Tânăr de 19 ani din Suceava reținut pentru viol și amenințări cu publicarea de fotografii
FOTO: Pixabay.com
Publicat28 oct. 2026, 09:37
Actualizat28 oct. 2026, 09:40
Sursăstirileprotv
Un tânăr de 19 ani din județul Suceava a fost reținut de poliție în urma unei sesizări privind un act de viol asupra unei fete de 14 ani, la care s-au adăugat amenințări cu publicarea de fotografii intime.
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