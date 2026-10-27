Trei persoane reținute după o bătaie într-un bar

Publicat 27 oct. 2026, 13:06 Sursă Monitorul de Suceava

Trei persoane au fost reținute pentru 24 de ore după o bătaie izbucnită într-un bar din Siret, în seara zilei de 15 octombrie. Poliția a deschis un dosar penal pentru violențe și tulburarea liniștii publice.

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