Trei persoane reținute după o bătaie într-un bar

Trei persoane au fost reținute pentru 24 de ore după o bătaie izbucnită într-un bar din Siret, în seara zilei de 15 octombrie. Poliția a deschis un dosar penal pentru violențe și tulburarea liniștii publice.
Incidentul a avut loc după ce doi bărbați care consumau bere la o masă au fost abordați de alte două persoane, care s-au așezat fără permisiunea inițialilor. Discuția dintre cei patru a degenerat rapid, unul dintre noii veniți începând să înjure și să lovească adversarii, aruncând sticle și pahare pe masă.
În timpul altercației, bărbatul care a inițiat violențele a suferit leziuni în zona feței, fiind lovit cu o sticlă. Ulterior, acesta s-a prezentat la spitalul din Siret pentru îngrijiri medicale.
Polițiștii au deschis un dosar penal pentru „lovirea sau alte violențe” și „tulburarea ordinii și liniștii publice”. După ce au lămurit împrejurările, oamenii legii au decis reținerea pentru 24 de ore a celor doi bărbați care s-au așezat la masă fără permisiune, precum și a unuia dintre cei prezenți inițial. Toate cele trei persoane au stat în arestul Poliției timp de o zi.