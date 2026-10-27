Accident pe strada Ștefan cel Mare din Suceava: adolescent de 16 ani rănit la coliziunea cu o ambulanță în misiune

Publicat 27 oct. 2026, 09:20 Sursă News Bucovina

O ambulanță aflată în deplasare cu lumini și semnale acustice a intrat în coliziune, luni după amiaza, cu o motocicletă oprită pe strada Ștefan cel Mare din Suceava. Motociclistul, în vârstă de 16 ani, a fost transportat la spital cu policontuzii.

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