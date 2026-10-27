Accident pe strada Ștefan cel Mare din Suceava: adolescent de 16 ani rănit la coliziunea cu o ambulanță în misiune

O ambulanță aflată în deplasare cu lumini și semnale acustice a intrat în coliziune, luni după amiaza, cu o motocicletă oprită pe strada Ștefan cel Mare din Suceava. Motociclistul, în vârstă de 16 ani, a fost transportat la spital cu policontuzii.
Evenimentul s-a produs în dreptul Hotelului Bucovina, pe banda de viraj la stânga spre strada Tipografiei. Conform primelor date ale anchetei polițiste, autosanitară se deplasa dinspre bulevardul 1 Mai spre cartierul Burdujeni.
În urma impactului, adolescentul a suferit policontuzii și a fost preluat de aceeași ambulanță pentru a fi transportat la Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) din Suceava. Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea exactă a împrejurărilor în care s-a produs accidentul.
Ambii conducători au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative (0,00 mg/l alcool în aerul expirat). Cei doi dețin permise de conducere valabile.
Potrivit purtătorului de cuvânt al Serviciului Județean de Ambulanță Suceava, dr. Dan Teodorovici, echipajul medical se afla în misiune și se deplasa pentru a prelua un pacient.