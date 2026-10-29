Un contract important de pe autostrada A8 a fost suspendat de instanță

Executarea contractului pentru tronsonul Lețcani-Iași al Autostrăzii A8 a fost suspendată de Curtea de Apel București, blocând implementarea unui proiect cu o valoare de 3,93 miliarde de lei fără TVA.
Instanța a decis „suspendarea executării contractului până la soluționarea cauzei”, conform minutei publicate. Deși decizia este definitivă în ceea ce privește suspendarea, litigiul privind atribuirea contractului continuă.
Judecătorii vor analiza la termenul din luna noiembrie aspectele care, potrivit instanței, nu au fost examinate anterior de Consiliul Național pentru Soluționarea Contestațiilor (CNSC). Curtea a admis parțial plângerea constructorului Concelex și a desființat în parte decizia CNSC, fără a dispune anularea contractului semnat cu FCC sau desemnarea unui alt câștigător.
Potrivit publicației Apix.ro, cazul reprezintă o premieră în achizițiile publice pentru infrastructura rutieră. Posibilitatea utilizării contestației în anulare în astfel de litigii a fost deschisă de o decizie a Înaltei Curți de Casație și Justiție de la finalul anului trecut.
Licitația pentru tronson a fost câștigată de constructorul spaniol FCC, cu o diferență foarte mică față de Itinera, clasat pe locul al doilea. Concelex, situată pe locul al treilea, a contestat procedura, solicitând verificarea ofertei tehnice și financiare a concurentului spaniol și acces la documentele licitației.
Tronsonul Lețcani-Iași are o lungime de 17,7 kilometri și face parte din Autostrada Unirii A8, pe segmentul Moțca-Ungheni. Proiectul include 18 poduri și pasaje, șase tuneluri și două noduri rutiere. Contractul prevedea 10 luni pentru proiectare și 36 de luni pentru execuție.
Autostrada A8 ar urma să lege Moldova de Transilvania prin traversarea Carpaților Orientali. Tronsonul intrase deja în faza de proiectare la sfârșitul lunii august, înainte de decizia instanței.