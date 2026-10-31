Doi bărbați reținuți pentru înșelăciunea unei bătrâne din Suceava cu 32.500 de lei

Publicat 31 oct. 2026, 10:00 Sursă Suceava Live

Doi bărbați din județul Suceava au fost reținuți pentru complicitate la înșelăciune, fiind acuzați că au obținut 32.500 de lei de la o femeie din Sasca Mare prin metoda accidentului.

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