Doi bărbați reținuți pentru înșelăciunea unei bătrâne din Suceava cu 32.500 de lei

Doi bărbați din județul Suceava au fost reținuți pentru complicitate la înșelăciune, fiind acuzați că au obținut 32.500 de lei de la o femeie din Sasca Mare prin metoda accidentului.
Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Fălticeni, Secția Rurală 7 Mălini, au reținut miercuri, 28 octombrie 2026, doi bărbați bănuiți de comiterea unor fapte de înșelăciune. Suspecții, B. Dragomir și M. Iacob, provin din localitățile Ilișești și Bălăceana și au fost plasati în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă (CRAP) Suceava pentru o perioadă de 24 de ore.
Cercetările vizuează infracțiunea de complicitate la înșelăciune, conform articolului 48 alin. 1 raportat la articolul 244 alin. 1 și 2 din Codul Penal. Ulterior perchezițiilor domiciliare efectuate pe raza celor două localități, autoritățile au dispus reținerea suspectilor.
Cazul a intrat în atenția poliției la începutul acestui an, după ce un bărbat din județul Suceava a sesizat forțele de ordine că mama sa a fost victimă a unei escrocherii. Potrivit anchetei, incidentul s-a petrecut pe 31 ianuarie 2026, în jurul orei 18:58.
Victima, o femeie din satul Sasca Mare, a primit un apel de la un număr ascuns. Sunătorul s-a prezentat ca medic și i-a transmis că fiul ei a fost implicat într-un accident rutier grav, fiind rănit la gură și neputând vorbi. Pentru salvarea vieții băiatului și pentru o intervenție chirurgicală de urgență, escrocii au cerut suma de 32.500 de lei.
Femeia a oferit adresa sa de domiciliu și a pregătit banii. În aproximativ 20 de minute, un bărbat îmbrăcat într-o geacă neagră s-a prezentat la poarta locuinței. Victima i-a înmânat suma solicitată, împreună cu cartea de identitate și trei cupoane de pensie, pe care individul le-a cerut sub pretextul că sunt necesare la spital.
A doua zi dimineață, femeia a sunat fiul său pentru a se asigura despre starea acestuia. Aflând că bărbatul este sănătos și nu a fost implicat în niciun accident, aceasta a realizat că a fost fraudată.
Dosarul penal, inițial întocmit sub aspectul infracțiunii de înșelăciune, urmează să fie soluționat procedural de lucrătorii din cadrul Postului de Poliție Cornu Luncii. Cercetările continuă pentru stabilirea întregii activități infracționale și recuperarea prejudiciului.